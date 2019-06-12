Son Dakika Haberleri: ADANA Kasaplar ve Esnaf Odasından restoranlarda et denetimi
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ADANA Kasaplar ve Esnaf Odasından restoranlarda et denetimi

5 saat önce

Kasaplar ve Esnaf Odasından restoranlarda et denetimiADANA Kasaplar ve Esnaf Odası, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla kentteki birçok restoranda kırmızı ve beyaz et denetimi yaptı.

Kasaplar ve Esnaf Odasından restoranlarda et denetimi
ADANA Kasaplar ve Esnaf Odası, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla kentteki birçok restoranda kırmızı ve beyaz et denetimi yaptı.
Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur koordinesinde gerçekleşen denetimlerde et yemekleri satan ve et reyonu bulunan işletmelerde etin içeriğine bakılarak bozulmuş ürün satılıp satılmadığı kontrol edildi. Bazı işletmelerde özellikle sıcak havalardan dolayı bozulmaya başlayan et ürünlerine baharat karıştırılarak kokmasının önlendiğinin altını çizen Başkan Yağmur, bu tür şok denetimlerle vatandaşın sağlıklı et tüketimini amaç edindiklerini belirtti. Kentteki birçok restoranda denetlemelerde bulunan ekip et ürünlerini sağlıklı muhafaza eden işletmeleri de onur belgesi vererek tebrik etti.
ADANA Kasaplar ve Esnaf Odasından restoranlarda et denetimi
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
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