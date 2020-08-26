ADANA Kaşını aldırdığı için ablasını döven eniştesini vurdu - Son Dakika

Kaşını aldırdığı için ablasını döven eniştesini vurdu

ADANA'da, kaşını aldırdığı için kuaförden geç geldiği iddia edilen ablası Hatice A.'yı (34) döven eniştesi Hıdır A.'yı (49) tabancayla vuran Mehmet Ensari A. (22) yakalandı.

Olay, 23 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Hatice A. kuaförde kaşını aldırıp eve döndü. Eşinin eve geç geldiği iddiasıyla sinirlenen Hıdır A., Hatice A.'yı dövdü. Bunun üzerine genç kadın 2 çocuğunu alarak babasının evine döndü. Eşiyle kavga ettiğini ve sürekli harekete uğradığını söyleyen Hatice A. cep telefonuna eşinden gelen, 'Eve dönmezsen katliam çıkar' yazılı mesajı ailesine gösterdi. Bunun üzerine Hatice A.'nın erkek kardeşi Mehmet Ensari A. eniştesi Hıdır A.'nın yanına gitti. Burada çıkan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ensari A. yanında taşıdığı tabancayla Hıdır A.'yı göğsünden vurduktan sonra kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Hıdır A. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli, tabancayı sulama kanalına attı. İhbar üzerine bölgede araştırma yapan Cinayet Büro ekipleri, Mehmet Ensari A.'yı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki sorgusunda ablasının, eşinden 15 yıldır şiddet gördüğünü, gelen tehdit mesajı üzerine Hıdır A.'yı vurduğunu söyledi.

Gözalltına alınan Mehmet Ensari A. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.