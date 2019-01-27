Son Dakika Haberleri: Adana Katil Zanlısı Torunun, Güvercinlerini Yakarak Telef Ettiler

Adana Katil Zanlısı Torunun, Güvercinlerini Yakarak Telef Ettiler

1 saat önce

Katil zanlısı torunun, güvercinlerini yakarak telef ettiler (2)6)ADLİYEYE SEVK EDİLDİBabaannesi Nazlı K.'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren Olcay K., emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Katil zanlısı torunun, güvercinlerini yakarak telef ettiler (2)

6)ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Babaannesi Nazlı K.'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren Olcay K., emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Zanlı daha sonra mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:15 Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Adana, Güncel
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