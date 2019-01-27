Adana Katil Zanlısı Torunun, Güvercinlerini Yakarak Telef Ettiler
1 saat önce
Katil zanlısı torunun, güvercinlerini yakarak telef ettiler (2)6)ADLİYEYE SEVK EDİLDİBabaannesi Nazlı K.'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren Olcay K., emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Katil zanlısı torunun, güvercinlerini yakarak telef ettiler (2)
6)ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Babaannesi Nazlı K.'yı pompalı tüfekle vurarak öldüren Olcay K., emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu
'na getirildi. Zanlı daha sonra mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:15 Kaynak: DHA
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