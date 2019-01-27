Adana Katil Zanlısı Torunun, Güvercinlerini Yakarak Telef Ettiler
1 saat önce
Adana'da dün akşam tartıştığı babaannesi Nazlı K.'yı(74), pompalı tüfekle öldüren Olcay K.'nın(19) ailesiyle birlikte yaşadığı evin damındaki güvercin kulübesi kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi.
Adana
'da dün akşam tartıştığı babaannesi Nazlı K.'yı(74), pompalı tüfekle öldüren Olcay K.'nın(19) ailesiyle birlikte yaşadığı evin damındaki güvercin kulübesi kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Kulübenin içindeki 10 güvercin telef oldu. Merkez Seyhan
ilçesi Hürriyet Mahallesi
20021 sokakta dün akşam gerçekleşen olayda iddiaya göre Nazlı K. bilinmeyen bir nedenden dolayı torunu Olcay K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Olcay K. babaannesi Nazlı K.'yı pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
GÜVERCİNLER TELEF OLDU
Nazlı K. için olayın gerçekleştiği evinde bugün taziye çadırı kuruldu. Bir süre sonra ise yan taraftaki binanın damından dumanlar yükselmeye başladı. Olcay K.'nın güvercin beslediği kulübeden alevler çıktığını gören mahalle sakinleri polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, kulübenin olduğu binanın damına çıkarak yangına müdahale etti. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Güvercin dolaplarını açan itfaiye ekipleri yaklaşık 10 güvercinin yanarak telef olduğunu belirledi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. Cinayet zanlısı Olcay K.'nın ise sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:15 Kaynak: DHA
Babaannesini Öldüren Torun Kendisini Böyle Savundu: Amacım Sadece Korkutmaktı
Engelli Adamı Vuran Şahıs Komşusu Çıktı
Mersin'de 2 Milyon Civciv Ölüme Terk Edildi
68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!