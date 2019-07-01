ADANA Kavga ettiği babasını bıçaklayarak öldürdü

Kavga ettiği babasını bıçaklayarak öldürdü (2)BABASINI ALKOL ALDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞAdana'da oğlu tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Murat Y.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Gözaltına alınan Mehmet Y.'nin (22) sorgusunda, alkol aldığı için babasıyla aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Y., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.