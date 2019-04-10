Adana Kavga İhbarı Yapılan Okulda Polislere Sürpriz Kutlama
1 saat önce
Kavga ihbarı yapılan okulda polislere sürpriz kutlamaADANA'nın Kozan ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde kavga ihbarında bulunup, sevk edilen polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:05 Kaynak: DHA
Kavga ihbarı yapılan okulda polislere sürpriz kutlama
ADANA'nın Kozan
ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi
öğrencileri, okul bahçesinde kavga
ihbarında bulunup, sevk edilen polis ekiplerinin Polis Haftası
'nı kutladı.
Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, kavga ediyormuş gibi yaparak, polise ihbarda bulundu. Okul bahçesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale etmek için hareketlenmesi üzerine öğrenciler hep birlikte alkışlarla, Polis Haftası'nı kutladı. Polisler, sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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