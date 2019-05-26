ADANA KAYIP CENGİZHAN'IN CESEDİ BULUNDU

ADANA'da, iki gündür kayıp olan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş'ın, tren rayları yakınında cesedi bulundu. Fevzipaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde tren raylarının yakınında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin, ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu Cengizhan Kaş'a ait olduğu tespit edildi. Cengizhan Kaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cengizhan'ın ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİCengizhan Kaş'ın (13) cenazesini teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu önünde bekleyen amcası Gökhan Kaş, yeğeninin anne ve babasıyla hiçbir problemi olmadığını belirterek, 2 gece önce saat 21.00 gibi evden çıkmış, anneannesine bisikletini bıraktıktan sonra yaya olarak ayrılmış. Saat 23.00- 24.00 gibi annesi ve babası çocuklarının eve dönmediğini fark edince ertesi sabah hep birlikte aramaya başladık. Dün bir yandan polis arıyordu, diğer yandan biz arıyorduk. 6-7 araba olmuştu arayanlar. Annesinin erkek kardeşi tren hattının kenarında cesedini bulmuş. Kim yaptıysa ortaya çıksın. Bugün bize, yarın başkasına dedi.ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTIKaş'ın otopsisi tamamlandı. Ön otopsi raporunda şu ifadelere yer verildiYapılan adli otopsi işlemi sonrasında açık ve parçalı kafa, yüz kemik ve sağ uyluk kırığı, beyin parankim harabiyeti saptanan kişiden tetkik için örrek alındığı, ayrıntılı raporun daha sonra verileceği, defninden ve naklinde sakınca bulunmadığı ayrı ayrı yeminleri yaptırılan ve yukarıda isimleri belirtilen hekimler tarafından bildirilmiş olmakla ceset üzerinde yapılacak başka bir işlem kalmadığından; iş bu tutanak hep birlikte imzalanmıştır.Cengizhan Kaş'ın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaş'ın yakınları, bu sırada göz yaşı döktü. Cengizhan Kaş'ın cenazesi, Karaisalı ilçesindeki Kuzgun Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.Öte yandan, Cengizhan Kaş'ın cinayete mi kurban gittiği yoksa tren çarpması sonucu mu hayatını kaybettiğine ilişkin soruşturma sürüyor.