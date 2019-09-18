Adana kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu

Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu

Adana'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan İbrahim Çelik'in (21), Seyhan Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Cesedin Çelik'e ait olduğunu teşhis eden kardeşinin üzgün olduğu görüldü.

Yüreğir ilçesi Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda yürüyüşe çıkanlar, nehirde ceset görüp, polise haber verdi. Gelen Sualtı Grup Amirliği ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan araştırmada, cesedin dün kaybolduktan sonra ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu İbrahim Çelik'e ait olduğu saptadı.Çelik'in cesedini teşhis eden ismi öğrenilemeyen kardeşinin, üzgün olduğu gözlendi.

İbrahim Çelik'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.