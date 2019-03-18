Adana Kaymakam Söyledi, Hakim Bağlamayla Eşlik Etti
57 dakika önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 18 Mart Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen anma programında mülki ve askeri erkanın düeti damga vurdu.
Adana
'nın Tufanbeyli
ilçesinde 18 Mart Gaziler Günü
nedeniyle düzenlenen anma programında mülki ve askeri erkanın düeti damga vurdu.
Anma etkinliğinde İlçe Kaymakam Ferhat Atar Çanakkale
türküsünü, İlçe Jandarma
Komutanı Teğmen Nuh Anacık kendi yazdığı Koca Seyit adlı şiiri okurken, Hakim Ali Önder Firik
ise sazıyla eşlik etti. Duygulu anların yaşandığı anma programında konuşan Kaymakam Ferhat Atar, 'Bugün çok anlamlı bir gün. Bu güzel vatanımızı bize armağan eden şehitlerimizi ve gazilerimizi yad diyoruz. Onları birazcık anabildiysek ne mutlu bizeö dedi. Kaymakam Ferhat Atar program sonunda şehit ailelerine ve gazilere Türk Bayraklı
pano hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:44 Kaynak: DHA
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