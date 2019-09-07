Son Dakika Haberleri: Adana kazada şehit düşen uzman çavuş yenier toprağa verildi
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Adana kazada şehit düşen uzman çavuş yenier toprağa verildi

54 dakika önce

Kazada şehit düşen Uzman Çavuş Yenier toprağa verildiİstanbul Havalimanı yolunda, TIR'a motosikletiyle arkadan çarparak şehit olan Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in (35) cenazesi, memleketi Adana'da düzenlenen cenaze töreni sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kazada şehit düşen Uzman Çavuş Yenier toprağa verildi

İstanbul Havalimanı yolunda, TIR'a motosikletiyle arkadan çarparak şehit olan Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in (35) cenazesi, memleketi Adana'da düzenlenen cenaze töreni sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İstanbul Motorize Jandarma Trafik timinde görev yapan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, dün İstanbul Havalimanı yolunda kullandığı motosiklet ile seyir halinde iken sürücüsünün hatalı sollama yaptığı öne sürülen TIR'a arkadan çarptı. Arnavutköy Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Uzman Jandarma Ali Cenk Yeiner için memleketi Adana'da Sabancı Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Demirtaş, cenaze boyunca şehidin babası İzzet Yenier'in yanından ayrılmayarak tesellide bulundu. Şehidin annesi Işıl Yenier ve şehidin eşi Fatma Yenier tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Tören sonrası Şehit Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier'in cenazesi Adana Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Ali Cenk, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:11 Kaynak: DHA
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