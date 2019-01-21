Adana Kazayı Film Gibi İzlediler
1 saat önce
Kazayı film gibi izledilerAdana'da seyir halindeki otobüsün çarptığı motosikletli Hüseyin Coşkun, yerde acı içerisinde kıvranırken meraklı vatandaşlar kaldırım üzerinden izlemeyi tercih etti.
Kazayı film gibi izlediler Adana
'da seyir halindeki otobüsün çarptığı motosikletli Hüseyin Coşkun, yerde acı içerisinde kıvranırken meraklı vatandaşlar kaldırım üzerinden izlemeyi tercih etti. Merkez Seyhan
ilçesi Atatürk Caddesi
üzerinde babası Sait Coşkun ile 01 ANM 76 plakalı motosikletle ilerleyen Hüseyin Coşkun, arkasından gelen 01 L 0198 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otobüsün çarpmasıyla yerde yaklaşık 3 metre sürüklendi. Bacaklarını oynatamayan ve yerde acı içerisinde kalan Coşkun, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansı bekledi.
KALDIRIMDA İZLEDİLER
Bu sırada kaldırım üzerindeki meraklı vatandaşlar, Coşkun'u yardım etmek yerien izlemeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar yerdeki Coşkun'u sosyal medya hesaplarında paylaşmak için görüntüledi. Kazadan yaklaşık 20 dakika sonra gelen ambulans, yerde yatan Coşkun'u hastaneye kaldırdı. Bilinci yerinde olan Coşkun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:12 Kaynak: DHA
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