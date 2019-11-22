"Adana Kebabı"na uluslararası tescil alınıyor

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, 15 yıl önce gerçek lezzet ve özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tescil ettirdikleri Adana Kebabı'na, uluslararası olarak da coğrafi işaret almak için tescil başvuru yaptıklarını söyledi.



ATO'nun bu yıl 11. kez düzenlediği Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitim Semineri ATOSEV tesislerinde yapıldı. Eğitime katılan farklı meslek dallarından 45 kişi 2 gün süren eğitimin sonunda Adana Kebabı Ustalık Sertifikalarını aldı. Eğitimlerde katılımcılar Adana Kebabı, kebap salatası ve mezelerinin yapılışı hakkında Adana Kebabı ustalarından eğitim aldılar. Adana Kebabı'nın yoğurulması, şişe geçirilmesi ve mangalda tutulma süresine kadar kapsamlı eğitimin verildiği ustalık seminerinde esas amacın Adana Kebabı'nın aslına uygun şekilde yapılmasının sağlanması olduğu belirtildi.



Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, Adana Kebabı'nın Adana'nın tescilli markası olduğunu belirterek, Türkiye genelinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Adana Kebabı markasının kullanıldığı yerlerde denetim yaptıklarını aktardı. Bu denetimlerde Adana Kebabı'nın neredeyse aslına uygun olarak yapıldığını gördüklerini belirten Aslan, Adana Ticaret Odası'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.



"Adana Kebabı markasını gelecek nesillere taşımalıyız"



Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Kebabını marka olarak 15 sene önce tescil ettirdiklerini belirterek, aradan geçen süre içinde büyük aşama kat ettiklerini ifade etti. Yerli tescilin yanı sıra uluslararası olarak da Adana Kebabı'na coğrafi işaret tescili almak için başvuru yaptıklarını belirten Menevşe, "Şimdi bize düşen görev bu markayı muhafaza etmek ve gelecek nesillere taşımak. Adana Kebabı yurt içinde ve yurt dışında önemli bir marka. Adana Kebabını yerli tescilini yaptığımız gibi uluslararası tescilini yapmış bulunuyoruz. Yakında tüm dünyada da tescil etmiş olacağız" diye konuştu.



Ustalık seminerlerinin Adana Kebabı'nın aslını yaşatmak için iyi bir yöntem olduğunu aktaran Menevşe, "Kurslardaki gayemiz tespit edilen standartlardaki kebabın kursiyerlere gösterilmesi ve öğretilmesi. Kursiyerlerde bundan sonra nasıl kebap yapılacağını çevrelerine öğretecekler. Böylelikle Adana Kebabı'nın tadı bozulmadan gelecek nesillere aktarılmış olacak" dedi. - ADANA