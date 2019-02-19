Adana Kebabın Başkenti Adana'da Kelle Söğüşe Yoğun Talep

Adana
'da 10 yıl doğalgaz ve ısıtma-soğutma alanında faaliyet gösteren iş yerini kapattıktan sonra gıda sektörüne atılarak kelle söğüş satmaya başlayan Alican Birbiri (39), Talep oldukça yoğun olduğu için gece ve haftasonu da çalışmayı düşünüyorum dedi. Seyhan
ilçesindeki Kuruköprü
Mahallesi'nde küçük bir dükkanda hizmet veren Alican Birbiri, 'Ürünlerin bulunduğu dolaba tombul yanaklar, sürmeli gözler, tatlı diller ve akıl küpleri şeklinde esprili tabelalar yerleştirdim, müşterilerin de hoşuna gitti. Söğüş dürümü 18 TL'ye, tereyağlı söğüş güveci ise 20 TL'ye satıyoruz. Talep nedeniyle yakında dana dilli tostumuz ve ayak paçamız menümüze girecek diye konuştu.
İSTEYENE SOĞUK, İSTEYENE GÜVEÇTE
Doğalgaz ve ısıtma-soğutma sektöründe 10 yıl şirket yönettiğini ancak gözünün hep gıda sektöründe olması nedeniyle işi bırakarak söğüş yapmaya başladığını kaydeden Birbiri, şunları söyledi
Adana gibi sakatatı çok seven bir şehirde söğüşçü açığı vardı. Kentte sadece birkaç kişi söğüş yapıyordu. İzmir
'de bir süre vakit geçirdiğim için kelle söğüşçülüğünü seçtim. Talep oldukça yoğun olduğu için gece ve haftasonu da çalışmayı düşünüyorum. Sakatatları iyice temizleyip, odun ateşinde kazanlarda pişirdikten sonra 1 gün dinlendirip servis ediyoruz. İsteyene soğuk dürüm yapıyoruz, ön yargılı olanlara da tereyağla güveçte servis ediyoruz.