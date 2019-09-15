Son Dakika Haberleri: Adana kebabın ve sakatatın başkenti adana'da yeni gözde ciğer bezi
Son Dakika Güncel Haber

Adana kebabın ve sakatatın başkenti adana'da yeni gözde ciğer bezi

1 saat önce

Kebabın ve sakatatın başkenti Adana'da yeni gözde ciğer beziAdana Kasaplar Çarşısı'nda satışa sunulan 'ciğer bezi' olarak bilinen akciğerin iki lobu arasındaki sakatat, ilgi görüyor.

Kebabın ve sakatatın başkenti Adana'da yeni gözde ciğer bezi

Adana Kasaplar Çarşısı'nda satışa sunulan 'ciğer bezi' olarak bilinen akciğerin iki lobu arasındaki sakatat, ilgi görüyor. Kasaplar, kilosunu 10 liradan sattıkları ciğer bezi için yoğun bir talep aldıklarını söyledi.

Adanalı kasapların küçükbaş hayvanların akciğerinin iki lobu arasından çıkardıkları parça büyük ilgi görüyor. Kasaplar Çarşısı esnafından Rıdvan Ökmen (30), genellikle şişe takılıp mangalda pişirilen ciğer bezinin lezzetli olduğunu belirterek, Ciğer bezi yürekle birlikte de pişiriliyor. Kuyruk yağı niyetine yenilebiliyor. Çok lezzetli bir şey, pişirilince çok güzel oluyor. Ciğer bezi, akciğerin iki lobunun arasındadır. Yemekte de kullanılabiliyor. Kilosunu 10 liradan satıyoruz. Talep çok, bulunamıyor. Kimileri gelip alabilmek için sıra bekliyor dedi.

Ökmen, günde her bir dükkanda en az 15-20 kilo sattıkları ciğer bezini kendilerinin de tükettiklerini ve lezzetli olduğu için talepleri karşılayamadıklarını ifade etti.

Adana kebabın ve sakatatın başkenti adana'da yeni gözde ciğer bezi

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Falcao gelirse kurban keseceğim" diyen esnaf, sözünü tuttu
Son Dakika: MSB, S-400'lerin ikinci bataryasının Ankara'ya getirildiğini duyurdu Son dakika: İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Kan donduran görüntüler kameralara yansıdı Yerine kayyum atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, kayyumun yerine kayyum olarak atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 13:29:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana kebabın ve sakatatın başkenti adana'da yeni gözde ciğer bezi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]