Adana kebabında 'talaşlı' hile - Son Dakika
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Adana kebabında 'talaşlı' hile

6 saat önce

Adana kebabında 'talaşlı' hileTürkiye'de hileli Adana kebabı satan bazı restoranların, kıymanın içine soya, taşlık, akciğer karıştırmasının yanı sıra odun talaşının boyanmasıyla elde edilen toz biberi de kıymaya karıştırdığı öne sürüldü.

Adana kebabında 'talaşlı' hile

Türkiye'de hileli Adana kebabı satan bazı restoranların, kıymanın içine soya, taşlık, akciğer karıştırmasının yanı sıra odun talaşının boyanmasıyla elde edilen toz biberi de kıymaya karıştırdığı öne sürüldü. Adanalı kebap ustaları vatandaşları uyararak, 'Adana kebabının çatalı vurduğunuz zaman yarılması lazım. Çok sertse veya çok siyahsa bu ette bir şeyler var demektir dedi.

Adanalı kebap ustaları, hileli Adana kebabına karşı vatandaşları uyardı. Kebap ustası Yaşar Aydın, porsiyonu 130 gram Adana kebabının minimum 25 TL'ye satılabileceğini belirterek, Piyasada 10-15 TL'ye satılan kebaplar kesinlikle hilelidir. Çünkü 25 TL'den aşağıya kurtarmıyor dedi.

'TALAŞI RENKLENDİRİYORLAR'

Kebabı hazırlarken baharat olarak sadece tuz ve toz biber kullanıldığını kaydeden Aydın, Bunda bile hile var. Talaşı renklendirip toz biber haline getiiyorlar. Kaliteli toz biberin kilosu 25-35 TL arasındaysa hilelisi 5 TL'dir. Tüketiciler bunlara dikkat etsin. Güvenmedikleri yerde yemek yemesinler. Et zaten kendini belli eder. Adana kebabının çatalı vurduğunuz anda yarılması lazım. Et çok sertse, çok siyahsa mutlaka hile vardır. Kebabın etinin pırıl pırıl olması lazım. Kıymaya kuyruk yağı koyanlar da var, açığı öyle kapatmaya çalışıyorlar ama olmuyor. Kasaptan et alırken mühürlü olmasına dikkat edilmeli. Restoranda da kontrol edebilirler. Restoranın mutfağının kapılarını müşteriye açmazsanız bu işi yapmanın bir anlamı yok dedi.

'ANKARA'DA KÖFTE GİBİ YAPIYORLAR'

Ankara'dan kente ziyarete gelen ve Adana kebabını yerinde tadan Işıl Yüksel, Ankara'da satılan Adana kebabıyla kıyasladığım zaman buradaki porsiyonlar daha etli ve dolgun geliyor. Ankara'da köfte gibi yapıyorlar diye konuştu.

Elif Su Ünal ise hilesiz Adana kebabını kokusundan ve görünüşünden anladığını bildirdi. İpek Su Yazır da içerisinde katkı maddesi bulunan ürünleri yediği zaman mide rahatsızlıkları yaşadığını kaydetti. Gizem Şahin ise iyi kebabı çatalı batırdığında dağılmasıyla anladığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber Nuri PİRADANA (DHA)

Adana kebabında 'talaşlı' hile

Ankara, Aydın, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:16 Kaynak: DHA
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