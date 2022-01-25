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Adana Kebap, pizzadan sonra dünyanın en iyi 2. geleneksel lezzeti - Son Dakika

Adana Kebap, pizzadan sonra dünyanın en iyi 2. geleneksel lezzeti

25.01.2022 11:56
Adana Kebap, pizzadan sonra dünyanın en iyi 2. geleneksel lezzeti

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri arasında pizzadan sonra 2. sırada yer alan Adana kebap şekil değiştirdi.

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri arasında pizzadan sonra 2. sırada yer alan Adana kebap şekil değiştirdi. Şiş yerine boruda pişirilen Adana Boru Kebabı, sosyal medyada kentin yeni tanıtım materyaline dönüştü.

Uğruna yurt içinden günü birlik seyahatler planlanan Adana kebap, yeni pişirme yöntemleriyle bölgenin turistik faaliyetlerindeki yerini giderek güçlendiriyor. Şiş yerine 4 köşeli krom borulara dizilerek pişirilen Adana boru kebabı, ilginç sunumunun yanı sıra lezzetiyle de kısa sürede müdavimlerini yarattı. Adını aldığı boru sayesinde etin suyunu tamamen içine çekerek lezzetini çifte katlayan bu kebap türü, bölgeyi gastronominin yanı sıra kültür turizminin çekim merkezi haline getirdi.

Sosyal medyadaki paylaşımların Adana boru kebabının popülerliğini artırarak kentin turizm faaliyetlerine ve ekonomisine nitelikli bir katma değer sağladığını söyleyen Adana'nın ünlü kebapçılarından Uğur Aydın, "Kentimiz lezzetleri ve doğal güzellikleriyle 4 mevsim turist ağırlayabilecek unsurları içinde barındırıyor. Yalnızca lezzetlerimizin değil bölgemizin de tanıtımında öncü bir role sahibiz. Kentimizin sadece gastronomide değil kültür turizminde de öne çıkması için oldukça kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Adanamızın bilinmeyen özelliklerini, keşfedilmemiş bölgelerini sosyal medya aracılığıyla milyonlarla paylaşıyoruz. Bölgemizin doğal güzelliklerini yansıtan yaylalara çıkıyor, ilçelere gidiyor, çektiğimiz videoları sosyal medyada yayınlıyoruz. Bu videolarla restoranımıza gelen turistlere rehberlik ediyoruz" dedi.

AKDENİZ'DEN KARADENİZ'E ADANA TANITIMI

Adana'nın birbirinden lezzetli kebaplarının yanı sıra kültürel değerlerinin de turizm tanıtım faaliyetlerinde yer bulması gerektiğine değinen Aydın, "Adanamız mutlaka gezilmesi gerekilen, tarihi binlerce yıla uzanan bozulmamış doğal güzellikleriyle yüksek bir turizm potansiyeline sahip. Sosyal medyada yayınladığımız videolarla bölgemizin turizm elçiliğini üstlendik. Keşfedilmemiş bölgelerde gölün üstünde metrelerce uzunlukta Adana boru kebabı pişirip, ünlü Squid Game dizisinin Adana versiyonunu çektik. Akdeniz'den Karadeniz'e farklı bölgelerde çektiğimiz videolarla Adana'nın lezzetleri ve doğal güzellikleriyle anılmasına yönelik bir girişim başlattık. Bu yöndeki faaliyetlerimizi giderek genişletiyoruz" diye konuştu.

ADANA'YI KARIŞ KARIŞ GEZİYOR

Adana'nın turizm elçiliğini üstlenerek hazırladıkları videoların YouTube, Instagram, TikTok ve Facebook'ta yüz binlerce kişi tarafından izlendiğini söyleyen ünlü kebapçı Uğur Aydın, "YouTube kanalındaki videolarımız, 1 milyonun üzerinde izlenme oranına sahip. Adana'yı karış karış gezerek çektiğimiz videoların paylaşımlarında takipçilerimize sürpriz hediyeler sunuyoruz. Sosyal yardım platformlarını da destekleyerek bölgede sosyal sorumluluk bilincinin olgunlaşmasına öncülük ediyoruz. Adana'da henüz gitmediğimiz tarihi ve doğal güzelliklerle dolu çok sayıda bölge var. Faaliyetlerimizle bu bölgelerin de keşfedilmesini sağlayacağız" dedi.


Adana Kebap, pizzadan sonra dünyanın en iyi 2. geleneksel lezzeti
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Uğur Aydın, Turizm, Aydın, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana Kebap, pizzadan sonra dünyanın en iyi 2. geleneksel lezzeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Kebap, pizzadan sonra dünyanın en iyi 2. geleneksel lezzeti - Son Dakika
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