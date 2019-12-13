Adana Kebap ve Şalgam Festivali yine iptal edildi - Son Dakika
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Adana Kebap ve Şalgam Festivali yine iptal edildi

7 saat önce

ADANA'da, tarihi Büyük Saat ve Kazancılar Çarşısı'nda 2010 yılın bu yana her aralık ayının ikinci haftası gerçekleşen Kebap ve Şalgam Festivali, bu yıl da valilik tarafından 'kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği' gerekçesiyle iptal edildi.

Adana Kebap ve Şalgam Festivali yine iptal edildi, System.String[]

ADANA'da, tarihi Büyük Saat ve Kazancılar Çarşısı'nda 2010 yılın bu yana her aralık ayının ikinci haftası gerçekleşen Kebap ve Şalgam Festivali, bu yıl da valilik tarafından 'kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği' gerekçesiyle iptal edildi.

Adana Valiliği, 14-15 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali'nin iptal edildiğini yazılı açıklama ile duyurdu. Geçen yıl da aynı gerekçe ile iptal edilen festivalle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve gruplarca festivale katılan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin tehlikeye sokulabileceği ve bu yolla kamu düzeni ve güvenliğini bozmaya yönelik eylemlerde bulunabilecekleri değerlendirildiğinden söz konusu etkinlik Valilik makamı tarafından iptal edilmiştir. Bu kapsamda, iş yerlerimizin ruhsatlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun faaliyette bulunması, ayrıca vatandaşlarımızın ve iş yeri sahiplerinin kamuya açık alanlarda kamu düzeni ve güvenliği ile trafik düzenini tehlikeye sokabilecek faaliyetlerden kaçınmaları ve bu konuda belediyelerimiz ve ilgili kurum kuruluşlar tarafından yapılan uyarılara uyulması büyük önem arz etmektedir."

2010'da İLKİ YAPILMIŞTI

?Onlarca yıl önce Kazancılar Çarşısı'nda kurulan Kuş Pazarı'na gelenler sabahın ilk ışıklarıyla ciğer kebapla kahvaltı yapar, o dönem pavyondan çıkanlar da gelip, birkaç kadeh daha içip ciğer yedikten sonra Irmak Hamamı'na gider kese attırırdı. Sonraki yıllarda Kuş Pazarı bölgeden taşındı, pavyonlar kapandı, ama ciğerciler yerinde kaldı. Ciğer kebap ve birkaç kadeh rakı alışkanlığı devam etti. Küçük gruplar halinde buraya gelenler 2010 yılında başka şehirlerde yaşayan Adanalıları, 'Adana'da Buluşalım', 'Dünya Rakı Günü' ve 'Rakı Festivali' adıyla kente davet etti. O gün çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlanınca Aralık ayının ikinci haftası buluşmaya karar veren Adanalıların sayısı, Kazancılar Çarşısı'nda 3 bin kişiye ulaştı. Sonraki yıllarda ise katılımcı sayısı 20 binlere dayandı.

2015 yılında ise tepkiler üzerine etkinliğin adı Kebap ve Şalgam Festivali olarak değiştirilerek kutlandı.


Aralık, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:44 Kaynak: DHA
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