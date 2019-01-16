Adana Kedisiyle İnsan Gibi İletişim Kuruyor

Kedisiyle insan gibi iletişim kuruyorKocaeli'de yaşayan futbol antrenörü Haydar Koç 1 aydır beslediği kedisi 'Şans' ile güçlü bir iletişim dili geliştirdi.

Kedisiyle insan gibi iletişim kuruyor



Kocaeli'de yaşayan futbol antrenörü Haydar Koç 1 aydır beslediği kedisi 'Şans' ile güçlü bir iletişim dili geliştirdi. Şans'ın kendisine masaj yapılırken adeta konuşması, sahibinin attığı tokayı geri getirmesi, musluktan su içmek için sahibiyle diyaloğa girmesi ve sahibinin Şans'ı ayağında sallayarak uyutması, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.



'Çok yabani bir kedi' denilerek sahiplendirilen 2 yaşındaki 'Şans' isimli erkek kedinin 1 aydır bakımını üstlenen futbol antrenörü Haydar Koç, kedisiyle kurduğu yakın ilişkileri cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Haydar ile Şans'ın adeta konuşurcasına diyalog kurması ve oyunlar oynaması görenleri şaşkına düşürdü. Videolarda, Şans'ın kaptaki su yerine musluktan su içmesi, sahibi Haydar Koç'un attığı tokayı defalarca geri getirmesi, kendisine masaj yapılırken adeta konuşma dikkat çekiyor. Şans ile Haydar'ın iletişimi adeta iki insanı andırıyor. Haydar Koç, Şans'ı ninni söyleyip ayağında sallayarak uyutuyor. Sosyal medyada paylaşılan videolar yoğun ilgi görüyor.

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