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ADANA Kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne atarak parçalattılar

1 saat önce

Kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne atarak parçalattılarAdana'da market sahibi Zehra Kuşçu'nun 2 buçuk yıldır beslediği Çıtır adlı kediyi, kimliği belirsiz kişiler gezdirdikleri pitbull cinsi köpeğin önüne atarak parçalattı.

Kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne atarak parçalattılar
Adana'da market sahibi Zehra Kuşçu'nun 2 buçuk yıldır beslediği Çıtır adlı kediyi, kimliği belirsiz kişiler gezdirdikleri pitbull cinsi köpeğin önüne atarak parçalattı. Yaşanan olay, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesi üzerinde bu sabah meydan gelen olayda, iddiaya göre cadde üzerinde market işleten Zehra Kuşçu'nun 2 buçuk yıldır beslediği Çıtır adlı kedi, iş yerine yakın bir yerde dolaşırken karşıdan gelen kimliği belirsiz kişilerin tasmayla gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bir otomobilin altına saklanan kedi, pitbullu gezdirenler tarafından yakalınıp köpeğin önüne atıldı. Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, Çıtır'ın ilk etapta köpekten kaçarak arabanın altına saklandığı görülürken kimliği belirsiz şahısların kediyi zorla köpeğin önüne attıkları görülüyor. Bunun üzerine pitbull cinsi köpek kediyi parçalayarak öldürüyor.
SEVECEKLER SANMIŞ
Kedisi Çıtır'ın sevecen bir yapıya sahip olduğunu ve sokaktaki insanlardan korkmayıp kendini sevdirdiğini söyleyen Zehra Kuşçu, 'Sevecekler zannedip yanlarına yaklaşmış. Köpek saldırınca arabanın altına doğru gitmiş ama kuyruğundan tutup köpeğin önüne atmışlar. Bu nasıl vicdansızlıktır. Biz bu cins köpekleri mahallemizde istemiyoruz. Sahipleri asıl suçlular. Kedileri yem diye önüne atıyorlar. Bunu her zaman yapıyorlar. Ben şikayetçiyim. Bir cana kıydılarö diye konuştu.
Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı.
ADANA Kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne atarak parçalattılar
Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:26 Kaynak: DHA
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