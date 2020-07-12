ADANA Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika

ADANA Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı yakalandıAdana'da kendisini kamu görevlisi gibi tanıtıp, şehirler arası güzergahlardaki işletme sahiplerinden asfalt yol yaptırma bahanesiyle para topladığı öne sürülen Müslüm D. ve banka hesaplarını kullandırdığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

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Adana'da kendisini kamu görevlisi gibi tanıtıp, şehirler arası güzergahlardaki işletme sahiplerinden asfalt yol yaptırma bahanesiyle para topladığı öne sürülen Müslüm D. ve banka hesaplarını kullandırdığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Müslüm D., Onur Ş. ve Adem Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaşması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin Müslüm D. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi teknik takibe aldı.

47 BİN TL DOLANDIRMIŞ

Takipte, Müslüm D.'nin, özellikle şehirler arası güzergahlarda bulunan akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesislerini arayıp, kendisini Karayolları Bölge Müdürü olarak tanıttığı belirlendi. Müslüm D.'nin bu yöntemle işletme sahiplerine, işletme girişlerinin bozuk olduğunu ve asfalt yaptıracağını söylediği, bunun üzerine de yolladığı banka hesaplarına belirlenen ücreti göndermelerini istediği tespit edildi. Şüpheli Müslüm D.'nin bu yöntemle 12 ilde toplam 15 kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 47 bin TL para topladığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜLENİNCE MASKEYLE GÖZÜNÜ KAPATTI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Müslüm D. ve banka hesaplarını kullandırdığı belirlenen 3 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından polis, 6 Temmuz'da operasyon düzenledi. Adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan Müslüm D., banka hesabı sahipleri Onur Ş., Adem Y. ve İsmail C., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Müslüm D., Onur Ş. ve Adem Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İsmail C. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Müslüm D.'nin sevk sırasında basın mensuplarının kendisini görüntülemesi üzerine yüzündeki maskesiyle gözlerini kapatması dikkat çekti.

Adana, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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