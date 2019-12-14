Adana kent genelinde asayiş uygulaması: 42 suçlu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana kent genelinde asayiş uygulaması: 42 suçlu yakalandı - Son Dakika

Adana kent genelinde asayiş uygulaması: 42 suçlu yakalandı

6 saat önce

Adana'da polis ekipleri, yılbaşı öncesi bar, kafe, gazino, umuma açık yerler ile kent genelinde yaptığı asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

Adana kent genelinde asayiş uygulaması: 42 suçlu yakalandı, System.String[]

Adana'da polis ekipleri, yılbaşı öncesi bar, kafe, gazino, umuma açık yerler ile kent genelinde yaptığı asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla bar, kafe, gazino, umuma açık yerler ile kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.


Kent genelinde 40 umuma açık yerde denetimde bulunan polis ekipleri, 1 iş yerine eksik evraktan işlem yaptı. Kapalı alanda sigara içilen 5 iş yerine tutanak tanzim etti. Kapalı alanda sigara içen 9 kişiye ise kabahatler kanuna istinaden 1377 TL para cezası kesildi.


Trafik ve asayiş uygulamalarında ise 6 bin 52 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 2 bin 8 araç kontrol edildi. 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. 66 araca 17 bin 129 TL para cezası uygulanırken 9 araç trafikten men edildi. Başka illere kayıtlı 6 Suriye uyruklu vatandaşa tebligat yapılırken, yabancı uyruklu şahısları izinsiz taşıyan 2 araç sürücüne 8 bin 490 TL para cezası uygulandı.


Ana caddeler üzerinde çocukların korunmasına yönelik uygulama yapan polis ekipleri, dilencilik yapan yaşı küçük 2 çocuğu alarak ailelerine teslim etti. Çevreye rahatsızlık veren 1 kişiye ise kabahatler kanuna'ndan işlem yapıldı.


Çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı


Yapılan uygulamaların genelinde, çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalanırken 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet kesici delici alet ele geçirildi. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölüm nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi
Mersin'de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar Karısını kendi yatağında başka bir adamla basan şahıs kurşun yağdırdı! Fatih'te silahlı kavga! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada

Son Dakika Haberleri
07:03 AK Parti Çanakkale İl Başkanı belli oldu - Son Dakika Haber
06:45 14 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 14 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 14 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 14 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika Haber
00:35 Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi - Son Dakika Haber
23:32 Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle ilgili sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, "hukuk içinde bir çözüm üretilebilir" dedim - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 07:46:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana kent genelinde asayiş uygulaması: 42 suçlu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]