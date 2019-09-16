Son Dakika Haberleri: Adana kılıçdaroğlu, adana'da hasta arkadaşını ziyaret etti
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Adana kılıçdaroğlu, adana'da hasta arkadaşını ziyaret etti

1 saat önce

Kılıçdaroğlu, Adana'da hasta arkadaşını ziyaret etti (2)ÖNCE ARAMA, SONRA ZİYARETKanser tedavisi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret etmek için sürpriz bir şekilde Adana'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti öncesinde belediye çevresinde hassas...

Kılıçdaroğlu, Adana'da hasta arkadaşını ziyaret etti (2)

ÖNCE ARAMA, SONRA ZİYARET

Kanser tedavisi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret etmek için sürpriz bir şekilde Adana'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti öncesinde belediye çevresinde hassas burunlu köpekle arama yapıldı. Daha sonra eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile VIP minibüsle belediyeye gelen Kemal Kılıçdaroğlu, makam odasına geçti.

KEBAPÇIYA GİTTİ

Kılıçdaroğlu'nun makamına oturmasını istediği Karalar, koltuğa oturmadı. Makamda basına kapalı gerçekleşen sohbetin ardından Kılıçdaroğlu, meşhur Adana kebabını tatmak için Adana Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıldı.

Adana kılıçdaroğlu, adana'da hasta arkadaşını ziyaret etti

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Tolga Yıldırım, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:47 Kaynak: DHA
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