ADANA Kimliklerini unutan adayların imdadına polis yetişti - Son Dakika

Kimliklerini unutan adayların imdadına polis yetişti

ADANA'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek için gittikleri okulda, kimliklerini evde unuttuklarını fark eden bazı adaylar, polis ekipleri tarafından eve götürülüp tekrar okula getirilerek sınava yetiştirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle, Temmuz ayından 6 Eylül'e ertelenen KPSS lisans oturumu bugün genel yetenek genel kültür oturumuyla başladı. Yüreğir ilçesindeki Mobil A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek bazı adaylar kimliklerini evde unuttuklarını fark edince polisten yardım istedi. Polis ekipleri, adayları araçlarıyla evlerine götürüp kimliklerini almalarını sağladıktan sonra sınav için tekrar okula getirdi. Kapıların kapanmasına 10 dakika kala koşarak sınava yetişen öğrenciler, polislere teşekkür etti.

Bir kadın polis memuru, adaylardan birinin şehir dışındaki babasını arayarak, Ekiplerimiz kızınızı sağ salim sınava yetiştirdi. Sizleri merak etmemeniz için bilgilendirmek amacıyla aradık dedi. Öğrencinin babası da polis memuruna teşekkür etti.