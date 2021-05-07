ADANA KIZI 2,5 YILDIR KAYIP, TORUNU KAZADA ÖLEN FİKRİYE ANNENİN GÖZYAŞLARI - Son Dakika

ADANA KIZI 2,5 YILDIR KAYIP, TORUNU KAZADA ÖLEN FİKRİYE ANNENİN GÖZYAŞLARI

07.05.2021 18:40

ADANA'dan, internetten tanışıp evlilik planı yaptığı Hüseyin Emiroğlu'nun (44) yanına İzmir'e gittiği iddia edilen Meral Polat'tan (38), 2,5 yıldır haber alınamıyor.

ADANA'dan, internetten tanışıp evlilik planı yaptığı Hüseyin Emiroğlu'nun (44) yanına İzmir'e gittiği iddia edilen Meral Polat'tan (38), 2,5 yıldır haber alınamıyor. 2018'de gözaltına alınıp tutuklanan Emiroğlu, 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra Meral'i öldürmek iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Torunu Aleyna'yı da (19), 2 ay önce trafik kazasında kaybeden anneanne Fikriye Polat (61), 'Kızımın bir an önce ölüyse ölüsü, diriyse dirisinin bulunmasını istiyorum. Öldüyse de en azından bir mezar taşı olur, yanına gider 'Meralim' der, ağlarım? diyerek gözyaşı döktü.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde resmi nikahsız eşinden ayrıldıktan sonra annesi Fikriye Polat ve iki kızıyla birlikte yaşayan Meral Polat, 2018 yılında internet üzerinden tanıştığı Hüseyin Emiroğlu ile evlilik planı yapmaya başladı. Fikriye Polat, bu plana karşı çıkınca anne ile kızının arası açıldı. Annesinden habersiz birkaç kez İzmir'deki Emiroğlu'nun yanına giden Meral Polat'ın kızları da bu evliliği karşı çıktı. Polat, küçük kızı İlayda'ya Pozantı'da bir arkadaşının düğününe gideceğini söyleyerek 18 Kasım 2018'de evden ayrıldı, geri gelmedi.

TUTUKLANDI, DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ

Bunun üzerine polis merkezine giden anne Fikriye Polat, kızından haber alamadığını, İzmir'de Hüseyin Emiroğlu'nun bir şey yapmış olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Daha sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne giden Polat, durumu onlara da bildirdi. Hem İzmir hem de Adana polisi Meral Polat'ı her yerde aradı ancak izine rastlayamadı. Olayla ilgili soruşturma yapan polis, Hüseyin Emiroğlu'nu yakalayıp gözaltına aldı. Meral Polat'ın kaybından 120 gün sonra şüpheli Emiroğlu, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Cezaevinde yaklaşık 14 ay kalan Emiroğlu, daha sonra delil yetersizliğinden beraat etti.

TORUNUNU DOĞUM GÜNÜNDE TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Aile, beraat kararını bir üst mahkemeye taşırken, Meral Polat'ın kızları İlayda (18) ile Aleyna Kaya da (19) bunalıma girdi. Aleyna Kaya, 2 Mart günü anneannesinden aldığı parayla bir sürücü kursuna kayıt yaptırmak için evden çıktı. Genç kız, aynı günün akşam saatlerinde arkadaşı Hasan Tekdemir'le (22) test sürüşü yapmak için otomobilin direksiyonuna geçti. Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde seyir halindeyken sürücü Aleyna Kaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle savrulup, taklalar atan araç şarampole devrildi. Kazada, Aleyna Kaya ile Hasan Tekdemir, hayatını kaybetti. Meral Polat'ın annesi Fikriye Polat ise hem kızını hem de torununu kaybetmenin acısını yaşadı.

'YA O ADAM, YA BEN' DEMİŞ

Kızının İzmir'deki bir kişiyle evlenmek istediğini söylediğini ve kendisinin de bu evliliğe karşı çıktığını belirten Fikriye Polat, 'Bir gün İzmir'den geldi, tartıştık. Ben de, 'Ya o adam ya ben' dedim. O adama benim kapımın kapalı olduğunu söyledim. Aradan biraz vakit geçti. Bir gün kızı İlayda'ya düğüne gideceğini söyledi. Sonra oradan cep telefonuyla arayıp, İzmir'e gittiğini, ertesi gün döneceğini söylemiş. O günden sonra bir daha haber alamadık. Önce burada karakola gidip kayıp başvurusunda bulundum. Daha sonra da İzmir'e gidip savcılığa suç duyurusunda bulundum? dedi.

'NASIL SERBEST KALIYOR'

Aradan birkaç ay geçtikten sonra Hüseyin Emiroğlu'nun gözaltına alındığını ve tutuklandığını öğrendiğini anlatan Polat, 'Emiroğlu, 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Kızımı arabada darbetmesi, saçlarından çekmesinin görüntüleri var. İzmir'deki Bayraklı Parkı'na bıraktığını ve bir daha da görmediğini söylüyor. En son birlikte olan kendisi. Nasıl serbest kalıyor, anlamıyorum' diye konuştu.

'TAKATİM KALMADI'

Torunu Aleyna'nın trafik kazası yaptığını ve hayatını kaybettiğini belirten Polat, 'O gün, Aleyna'mın doğum günüydü. Arkadaşının otomobilini kullanırken direğe çarpıp takla atmışlar. Arkadaşıyla birlikte öldüler. Hem kızımı hem torunumu kaybettim. Dayanılacak bir şey değil bu. Artık yürüyemiyorum, takatim kalmadı' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

'BİR MEZARI OLSUN'

Kızı Meral Polat'ın bir an önce bulunması için yardım beklediğini kaydeden Fikriye Polat, 'Benim önce Allah'ım, sonra devletim var. Bir an önce ölüyse ölüsü, diriyse dirisinin bulunmasını istiyorum. Öldüyse de en azından bir mezar taşı olur, yanına gider 'Meralim' der, ağlarım? dedi.

ADANA KIZI 2,5 YILDIR KAYIP, TORUNU KAZADA ÖLEN FİKRİYE ANNENİN GÖZYAŞLARI
ADANA KIZI 2,5 YILDIR KAYIP, TORUNU KAZADA ÖLEN FİKRİYE ANNENİN GÖZYAŞLARI
ADANA KIZI 2,5 YILDIR KAYIP, TORUNU KAZADA ÖLEN FİKRİYE ANNENİN GÖZYAŞLARI
ADANA KIZI 2,5 YILDIR KAYIP, TORUNU KAZADA ÖLEN FİKRİYE ANNENİN GÖZYAŞLARI

Evlilik, Polis, Adana, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA KIZI 2,5 YILDIR KAYIP, TORUNU KAZADA ÖLEN FİKRİYE ANNENİN GÖZYAŞLARI - Son Dakika


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