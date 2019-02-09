Son Dakika Haberleri: Adana Kızından 3 Gündür Haber Alamayan Anne Yardım Bekliyor

Adana Kızından 3 Gündür Haber Alamayan Anne Yardım Bekliyor

16 dakika önce

Kızından 3 gündür haber alamayan anne yardım bekliyorAdana'da yaşayan Serpil Doruk(47), Ankara'da yaşayan ve eşinden ayrıldıktan sonra yanına geleceğini söyleyen kızı Selgin Yılmaz'dan (23) 3 gündür haber alamıyor.

Kızından 3 gündür haber alamayan anne yardım bekliyor

Adana'da yaşayan Serpil Doruk(47), Ankara'da yaşayan ve eşinden ayrıldıktan sonra yanına geleceğini söyleyen kızı Selgin Yılmaz'dan (23) 3 gündür haber alamıyor. Gözü yaşlı anne, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi.

Adana'da Seyhan ilçesindeki Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Serpil Doruk'un ilk eşinden olan kızı Selgin Yılmaz, 5 yıl önce Ankaralı kuyumcu S.Y. ile evlendi. 2 çocukları dünyaya gelen çift, boşandı. Çocukların velayeti babaya verildiği.

BEN ONU NE YOKSULLUKLARLA BÜYÜTTÜM

Ailelerin arasındaki husumet nedeniyle kızıyla 5 yıllık süreç içerisinde telefonla çok nadir görüştüklerini vurgulayan anne Serpil Doruk, şunları söyledi

Kızımla çok nadir görüştüğümüz zamanlarda bana bir video gönderdi. Gönderdiği videoda, eşinin ve ailesinin kendisine yapmak istemediği şeyler yaptırmaya çalıştıklarını, dayak yediğini, işkence gördüğünü ve kendisini aç bıraktıklarını söyledi. Kızım eşinden boşandıktan sonra otobüsle Adana'ya, benim yanıma gelecekti ama daha sonra kendisinden haber alamadım. 3 gündür kendisine telefonla ulaşamıyorum. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum. Kızımın bir an önce evime gelmesini, annesine sığınmasını istiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Hayatından endişe ediyorum. Allah kimseyi düşürmesin, ben onu ne yoksulluklarla büyüttüm.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:39 Kaynak: DHA

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