Adana klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Adana'da bir okuldan klima kablosu çalarken güvenlik kamerasına yakalanan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde iddiaya göre, Şehit Metin Malvak Ortaokulu görevlileri, okula geldiklerinde klima kablolarının çalındığını fark etti. Bunun üzerine görevliler, polisi arayarak yardım istedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek olayı iki şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. Hırsızlık dedektifleri, şüphelilerin Uğur B. ve Ali Ü. olduğunu saptadı. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla yakalandı. İki şüpheli, emniyete yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine kondu. Şüphelilerin okula gelmeleri ve kabloları çaldıktan sonra kaçmaları güvenlik kamerasıyla görüntülendi.