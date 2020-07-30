ADANA Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma devrildi: 1 ölü

ADANA'da kontrolden çıkan elektrikli motosikletin, kaldırıma devrilmesi sonucu sürücü Alper Topçil, hayatını kaybetti. Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alper Topçil'in kullandığı elektrikli motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, kaldırıma devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından darbe alan Topçil'in öldüğünü belirledi. Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Topçil'in kız kardeşi, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Ağabeyini kaybeden genç kadın, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Topçil'in cenazesi morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.