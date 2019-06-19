ADANA Köpeğine sokak kedisini parçalattı
21 dakika önce
Köpeğine sokak kedisini parçalattıADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin pitbull cinsi köpeğine sokak kedisini parçalatması tepki çekti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:53 Kaynak: DHA
Köpeğine sokak kedisini parçalattı
ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin pitbull cinsi köpeğine sokak kedisini parçalatması tepki çekti.
Olay, Seyhan
ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, pitbull cinsi köpeğine bir sokak kedisini parçalattı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay anının görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine hayvanseverler Adana
İl Emniyet Müdürlüğü
'ne giderek ihbarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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