ADANA Koronavirüs düğün sektörünü etkiledi - Son Dakika
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ADANA Koronavirüs düğün sektörünü etkiledi

6 saat önce

Koronavirüs düğün sektörünü etkilediALTIN fiyatlarındaki yükseliş ve koronavirüs salgını nedeniyle düğün salonlarının geçici olarak kapanması yeni evlenecek çiftler, kuyumcular ve düğün salonu işletmecilerini etkiledi.

Koronavirüs düğün sektörünü etkiledi

ALTIN fiyatlarındaki yükseliş ve koronavirüs salgını nedeniyle düğün salonlarının geçici olarak kapanması yeni evlenecek çiftler, kuyumcular ve düğün salonu işletmecilerini etkiledi.

Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda işletmenin geçici olarak kapatılması kararı alındı. Sosyal hayatı kısıtlayan kararlar, evlilik hayali kuran çiftleri ve esnafı olumsuz etkiledi. Ayrıca, bir süredir yükselen altın fiyatları da evlenecek çiftleri ve kuyumcuları etkiledi. Mart ayında işletmesinde, planlanan 12 düğünün iptal edildiğini söyleyen düğün salonu işletmecisi Ercan Bebe, "Müşterilerle de karşı karşıya kalıyoruz. Yasak kalktıktan sonra düğünlerini yapacağımızı söylüyoruz ama onlar mahallede yapmak istiyor? dedi.

VERGİ VE KİRA DESTEĞİ BEKLİYORUZ

Kentte 25 yıldır düğün salonu işletmeciliği yapan Ercan Bebe, Ramazan Bayramı öncesi başlayan düğün sezonunun yeni tip koronavirüs nedeniyle darbe yediğini vurgulayarak hem maddi, hem de manevi açıdan zor durumda olduklarını söyledi. Yasağın nisan ayına da sarkması durumunda düğün salonu işletmeciliği sektörünü daha kötü günlerin beklediğini aktaran Bebe, devletten vergi ve kira konusunda destek beklediklerini söyledi.

SOKAK DÜĞÜNLERİ DE ENGELLENMELİ

Planlanan tarihler için ödeme aldıkları çiftlerle karşı karşıya geldikleri söyleyen Bebe, "Onlara, yasağın kalktığı zaman, ileri tarihte düğünlerini yapabileceğimizi söylüyoruz ama haklı olarak paralarını geri istiyorlar. Vergilerimiz, kiralarımız var, mağduruz. Devletin kolluk kuvvetleri, jandarma, polis ve belediyelerin sokak düğünlerinin de önüne geçmesi gerekiyor. Bu sektörde Adana'da on binlerce insan ekmek yiyor. Çok geniş kadroyla çalışan aileler var. Bir ailede 4-5 kişi ekmek yiyor. Düğün olmadığı için evlerine ekmek götüremiyor? dedi.

BEKLENTİLER BOŞA ÇIKTI

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman ise koronavirüsten önce, düğün-takı sezonunun kazançlarına katkı sağlayacağı düşüncesinde olduklarını, ancak virüs nedeniyle ticari ve sosyal hayatta ciddi gerilemelerin yaşandığına dikkat çekti. İptal edilen düğünlerin beklentileri boşa çıkarttığını kaydeden Başman, "Uluslararası piyasada altının ons bazında düşmesi bizi sevindirirken iç piyasada saydığımız gerekçelerle ticaretin daralmasından ötürü döviz fiyatlarının yükselmesi, altın fiyatlarını 330 liranın üzerine çıkmasına yol açtı. Bu da müşterilerimizin geri çekilmelerine ve alışverişlerin de seçici olmalarına yol açtı. Bizim şu sıralarda esnaf arkadaşlarımız ciddi beklenti içerisindeler ancak piyasanın düzelmesinden sonra pozitif gelişmelere rastlayacağımız düşüncesi hakim? ifadesini kullandı.

'TİCARET VE SOSYAL HAYAT ETKİLENECEK'

Salgının artması halinde ticaret ve sosyal hayatın büyük oranda etkileneceğini söyleyen Başman, şöyle devam etti:

"Eğer vakalar daha kötü senaryolarla devam ederse insanlar evlerinden çıkmayacak. Devlet bu konuda daha farklı, radikal kararlar alacak. Bu da bizim bırakın altını, ekmek konusunda dahi ciddi olarak bazı tavır almamıza yol açacaktır. Altın ve döviz fiyatları ne olacak göreceğiz. Döviz fiyatlarında yukarı doğru ivme kazanırsa doğal olarak iç piyasada altının yukarı doğru seyretmesi kaçınılmaz olacaktır. Düğün yapacak insanlarımızın düğünleri iptal oldu ama aile arasında nikah veya nişan yaparak bunu geçiştirecekler olabilir. En azından takı konusunda eskiden bir set; 2 metre zincir, küpe, çift bilezik ve yüzük alırken bunlar mümkün olduğu kadar minimum seviyelere indi. Adeta sembolik bir görselliğe dönüştü. Set ve 2 metrelik zincirler vitrinlerdeki yerini korumaya devam ediyor. Sadece çift bilezik ve küpeyle insanlar düğün ritüelini gerçekleştiriyorlar."

ADANA Koronavirüs düğün sektörünü etkiledi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:09 Kaynak: DHA

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