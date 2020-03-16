ADANA Koronavirüs ihracatı azalttı, bazı sebze ve meyvelerin fiyatı yüzde 90 düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA Koronavirüs ihracatı azalttı, bazı sebze ve meyvelerin fiyatı yüzde 90 düştü - Son Dakika

ADANA Koronavirüs ihracatı azalttı, bazı sebze ve meyvelerin fiyatı yüzde 90 düştü

6 saat önce

Koronavirüs ihracatı azalttı, bazı sebze ve meyvelerin fiyatı yüzde 90 düştüKORONAVİRÜS tehlikesi yüzünden Irak, İran ve Suriye gümrük kapılarının kapatılması nedeniyle tarım ürünlerinin ihracatı azalınca önemli miktarda sebze ve meyve iç piyasada kaldı.

Koronavirüs ihracatı azalttı, bazı sebze ve meyvelerin fiyatı yüzde 90 düştü

KORONAVİRÜS tehlikesi yüzünden Irak, İran ve Suriye gümrük kapılarının kapatılması nedeniyle tarım ürünlerinin ihracatı azalınca önemli miktarda sebze ve meyve iç piyasada kaldı. Adana Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde fiyatlar yüzde 80-90'a varan oranda düştü.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, gümrük kapılarının kapatılması yüzünden tarım ihracatındaki düşüşün iç piyasada bolluğa neden olduğunu ve fiyatların büyük oranda düştüğünü söyledi. İhracat için paketlenmiş özel meyvelerin bile artık halde satıldığını kaydeden Batman, üreticilerin zararlarının karşılanması için hükümetin destek vermesi gerektiğini söyledi. Batman, haldeki fiyatlar oldukça uygun bir hale gelmişken fırsatçılık yaparak hala bu ürünleri pahalıya satan market ve diğer ticari işletmelere karşı da belediyeleri denetim yapmaya davet etti.

KORONAVİRÜSE KARŞI NARENCİYE

Ürünlerin fiyat değişimleri hakkında bilgiler aktaran Batman şunları söyledi:

"Ucuzluk en çok yeşilliklere, narenciyeye, domatese ve soğana büyük darbe vurdu. Geçen seneyi baz alırsak, fiyatı 1.5 - 2 TL olan lahana şu an 30-40 kuruş. Kırmızı lahana da 2-3 TL'den 25-30 kuruşa düştü. Maliyeti 2.5 - 3 TL olan mandalinanın satışı 1 - 1.20 TL. Bazı marketlerde 6.90 - 7 TL'ye satılabiliyor. 2.5 TL olan soğan 1 TL., patates 1.30 TL. 15 gün önce 6-7 TL olan organik salkım domates şu an 2 - 2.5 TL. Büyük düşüş var. Üretici ve tüccar zararda ama tüketiciler bu fiyatları iyi değerlendirsinler. Koronavirüse karşı en güzel antibiyotik narenciye ve soğan."

VATANDAŞLAR HALLERE GELSİN

Adana Kabzımallar Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan ise geçen hafta 3 TL olan elmanın şu an 1.20 - 1.50 TL'ye satıldığını, halde 1 TL'ye satılan portakalın ise markette 4-5 TL'ye satıldığına dikkat çekerek, "Vatandaşlara sesleniyoruz, sebze haline gelsinler, kasa kasa alsınlar. Fiyatlar uygun, yarı yarıya" dedi.

Sebze ve meyve halindeki ucuzluğu değerlendiren vatandaşlardan Aslı Gün de "Marketlerde fiyatlar çok yüksek. Halde daha uygun ve kaliteli olduğu için burayı tercih ediyoruz" diye konuştu.

ADANA Koronavirüs ihracatı azalttı, bazı sebze ve meyvelerin fiyatı yüzde 90 düştü

Koronavirüs, Adana, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:23 Kaynak: DHA
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