ADANA Koronavirüs şüphelisi bebekler, hemşire annelerine emanet - Son Dakika

Koronavirüs şüphelisi bebekler, hemşire annelerine emanet

ADANA Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde kurulan yeni doğan pandemi servisinde koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan 3 bebeğe, 2 hemşire annelik yapıyor. Doğdukları andan itibaren yakınlarına gösterilemeyen bebeklerin bakımını, izole edilen 2 hemşire yapıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında kentte bulunan Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde yeni doğan bebekler için pandemi bölümü kuruldu. Koronavirüs şüphesiyle erken doğan 3 bebek, burada kuvöze konularak tedavi altına alındı. 14 gün boyunca izole edilen bebeklere koronavirüs testi yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucu bebeklerin sonucu negatif çıktı. HEMŞİRE ANNELERE EMANET

Hastane yönetimi bebeklerin sağlığı için, kurulan pandemi bölümünde görev yapmak üzere 2 hemşire görevlendirdi. Kuvöz içinde bakılan 3 bebekle 24 saat nöbet sistemiyle ilgilenen hemşireler Özen Yörük ve Şule Bozkurt çalışma alanlarıda salgın riskine karşı izole edildi. Sadece bu bölümde çalışan hemşirelerin dinlenme alanları, yemek yedikleri yerler diğer sağlık personelinden ayrıldı. Anneleri başta olmak üzere yakınlarına bile gösterilmeyen bebeklere annelik yapan hemşireler yakından ilgi gösteriyor.

'ANNELERİ MERAK ETMESİN'

Pandemi odasında görev yapan Özen Yörük, "Servisimizde koronavirüs şüphesiyle doğan bebeklerimiz yatıyor. Testlerini yaptık negatif çıktı, ancak 14 günlük karantina süresinde oldukları için ailelerini göremiyorlar. Beslenme, bakım ve tedavileriyle biz ilgileniyoruz. Zaten pandemi odası olduğunu için sadece biz bu bebeklerimizde ilgileniyoruz. Şuanda 3 bebeğimiz var, burada ne kadar kalacakları henüz belli değil. Biz onlara annelik yapıyoruz, anneleri hiç merak etmesin onlara çok iyi bakıyoruz. Gözleri arkada kalmasın onlar kadar iyi bakıyoruz" dedi.