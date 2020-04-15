ADANA Koronavirüs şüphelisi, güvenlik görevlilerine saldırdı - Son Dakika

Koronavirüs şüphelisi, güvenlik görevlilerine saldırdı (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana'da, koronavirüs şüphesiyle getirildiği hastanede test sonucu beklenirken, gözlem odasından kapı önüne çıkan L.K.'nin, kendisini uyaran 2 güvenlik görevlisine saldırmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. L.K.'nin, hastane polisine verdiği ifadede, "Ben koronavirüslü değilim, evime gideceğim" dediği öğrenildi. L.K., hastanede 14 gün karantinaya alındı.

Darbedilen güvenlik görevlisi Cüneyt Eşli ise aldığı darp raporunun ardından dinlenmesi için evine gönderildi.