Son Dakika › Güncel › Adana koronavirüs testi pozitif çıktı; hastaneden kaçınca polis böyle yakaladı - Son Dakika
Adana koronavirüs testi pozitif çıktı; hastaneden kaçınca polis böyle yakaladı
6 saat önce
Adana koronavirüs testi pozitif çıktı; hastaneden kaçınca polis böyle yakaladı.
Adana koronavirüs testi pozitif çıktı; hastaneden kaçınca polis böyle yakaladı
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:03 Kaynak: DHA
Son Dakika Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı Kuşu kaybolan epilepsi hastası çocuğa polisten sürpriz