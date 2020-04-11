Adana koronavirüs testi pozitif çıktı; hastaneden kaçınca polis böyle yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana koronavirüs testi pozitif çıktı; hastaneden kaçınca polis böyle yakaladı - Son Dakika

Adana koronavirüs testi pozitif çıktı; hastaneden kaçınca polis böyle yakaladı

6 saat önce

Adana koronavirüs testi pozitif çıktı; hastaneden kaçınca polis böyle yakaladı.

Adana koronavirüs testi pozitif çıktı; hastaneden kaçınca polis böyle yakaladı

Adana koronavirüs testi pozitif çıktı; hastaneden kaçınca polis böyle yakaladı

Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:03 Kaynak: DHA

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