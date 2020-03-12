ADANA Koronavirüsü anlatan Türk öğretmene Çin'e giriş yasağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA Koronavirüsü anlatan Türk öğretmene Çin'e giriş yasağı - Son Dakika

ADANA Koronavirüsü anlatan Türk öğretmene Çin'e giriş yasağı

6 saat önce

Koronavirüsü anlatan Türk öğretmene Çin'e giriş yasağıÇİN'in Xi'an kentinde İngilizce öğretmenliği yapan ve koronavirüs hakkında yaptığı yayınlar yüzünden polis tarafından tehdit edilince Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Burak Teoman, Çin'e girişinin yasaklandığını söyledi.

Koronavirüsü anlatan Türk öğretmene Çin'e giriş yasağı

ÇİN'in Xi'an kentinde İngilizce öğretmenliği yapan ve koronavirüs hakkında yaptığı yayınlar yüzünden polis tarafından tehdit edilince Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Burak Teoman, Çin'e girişinin yasaklandığını söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüsün dünyaya yayılımını ve Çin'deki yaşamı sosyal medya hesabından ve televizyon kanallarından yayınlayan Türk vatandaşı İngilizce öğretmeni Burak Teoman, bir süre önce Türkiye'ye döndü. Teoman, Çin'den ayrıldıktan sonra Çin Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalıştığı kuruma gönderdiği yazıyla, ülkeye girişinin yasaklandığını öğrendiğini söyledi. Sosyal medya hesabında Çin'den ayrılış sürecini anlatan Teoman şunları kaydetti:

"Çin'deyken rahat konuşamıyordum, video paylaşmıyordum son zamanlarda çünkü orada uzaktan tanıdığım arkadaşıma beni sormuşlar. Ben çok fazla önemsemedim, o sırada yayınlara çıkıyor ve videolar paylaşıyordum. Daha sonra komşularıma da beni sormuşlar. Nerede çalıştığımı, basından olup olmadığımı, neden dış basına Çin'le ilgili kötü şeyler söylediğimi sormuşlar. Hastalık nedeniyle kentlerin hayalet şehre döndüğünü söylemiştim. Bu sırada Çin iyi veya kötü haber yapılmasını istemiyordu. Sosyal medya hesaplarında virüsle ilgili açıklama yapanlara 500 Yuan para cezası olduğu açıklanmıştı. Bir gün polis eve geldi. Ben hastalıkla ilgili zannederken pasaportumu istediler, fotoğrafını çektiler. Vizelerime baktılar ve 'ne kadar daha buradasın', 'ne iş yapıyorsun' gibi sorular sordular. Virüsle ilgili görüşlerimi aldılar. Daha sonra video paylaşıp paylaşmadığımı sordular. Tedirgin oldum. Daha sonra 'herhangi bir şekilde dış basına haber yaparsan bunun sorumluğu sende' dediler. Tam da o zamanlar 4-5 haberci ortadan kaybolmuştu. Neler olacak diye düşünürken dönmem gerektiğine karar verdim, herhangi bir paylaşım yapmamam konusunda beni açık açık tehdit ettiler."

'KORKULARINDAN 'NASILSIN' BİLE YAZAMIYORLAR'

Teoman, Türkiye'ye döndükten sonra Çin'e giriş yasağını Çin Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalıştığı kuruma gönderdiği yazıyla öğrendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yazının çalıştığım kuruma gitmesinin ardından orada çalışan arkadaşlarımdan da benimle ilgili bilgiler almışlar. Adamlar benim ülkeden kaçtığımı sanıyorlar. Oradaki arkadaşlarım sosyal medyada bana 'nasılsın' bile yazamıyorlar korkularından. Yazının içeriğinde, ülkeyi nasıl terk ettiğimle ilgili sorular sormuşlar. Uçak biletim, hangi firmayı kullandığım ve oturduğum koltuğa kadar bilgi istemişler. İş birliği yapmam için benden de fotoğraf çekip göndermemi istiyorlar. Ben de göndermiyorum, göndermeyi de düşünmüyorum. Muhtemelen gönderirsem kendileri alıp bunu kullanacaklar, haber yapacaklar. 'Bir Türk vardı, Çin hakkında konuştu, biz de bunu ülkeden sınır dışı ettik' tarzında bir şey yapmak istiyorlar. Yoksa isteseler bir tuşa basıp ne zaman girdiğimi, çıktığımı görebilirler."

ADANA Koronavirüsü anlatan Türk öğretmene Çin'e giriş yasağı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti

Son Dakika Haberleri
19:02 Posbıyık'tan Türkiye 2'ncisi kuaföre destek
19:02 Korona virüs nedeniyle Sorbonne Üniversitesi geçici olarak kapatıldı
19:02 AB'den Yunanistan'daki sığınmacıların ülkelerine dönüşü için geçici mekanizma
19:02 Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansı
19:02 İzmir'de 125 sığınmacı yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 19:07:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADANA Koronavirüsü anlatan Türk öğretmene Çin'e giriş yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]