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Adana kozan'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

6 saat önce

Kozan'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldıAdana'nın Kozan ilçesinde çam ağacında mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kozan'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde çam ağacında mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kozan ilçesindeki Şevkiye Mahallesi'nde bulunan Köprülü Değirmen Sokak'ta vatandaşlar çam ağacının dallarından aşağıya inmeye çalışan ancak başaramayan bir kedi fark etti. Vatandaşların ihbarıyla sokağa merdivenli itfaiye aracı geldi. İtfaiye erleri merdivenle ağacın dalına uzanarak kediyi kurtardı. Kedi daha sonra kaçarak gözden kayboldu.

Adana kozan'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

İtfaiye, Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:15 Kaynak: DHA
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