Adana kozan'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kozan'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde çam ağacında mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kozan ilçesindeki Şevkiye Mahallesi'nde bulunan Köprülü Değirmen Sokak'ta vatandaşlar çam ağacının dallarından aşağıya inmeye çalışan ancak başaramayan bir kedi fark etti. Vatandaşların ihbarıyla sokağa merdivenli itfaiye aracı geldi. İtfaiye erleri merdivenle ağacın dalına uzanarak kediyi kurtardı. Kedi daha sonra kaçarak gözden kayboldu.