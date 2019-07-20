Son Dakika Haberleri: ADANA Kozan'da ayçiçeği hasadı başladı
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ADANA Kozan'da ayçiçeği hasadı başladı

1 saat önce

Kozan'da ayçiçeği hasadı başladıADANA'nın Kozan ilçesinde 'sarı altın' olarak nitelendirilen ve geniş alanda ekili ayçiçeği, hasat edilmeye başlandı.

Kozan'da ayçiçeği hasadı başladı
ADANA'nın Kozan ilçesinde 'sarı altın' olarak nitelendirilen ve geniş alanda ekili ayçiçeği, hasat edilmeye başlandı.
Çokak Mahallesi'nde ayçiçeği ekili alanlara giren biçerdöverler, hasada başladı. Mahalle Muhtarı Yunus Erkmen, ayçiçeği fiyatlarının açıklanmasını beklediklerini belirtti. Erkmen, "Dönüme 300-400 kilo rekolte bekliyoruz. Bu sene hasat mevsimi çok yağışlı geçtiği için hasat tam umduğumuz gibi olmadı. Son yağışlar çiftçiyi biraz üzdü. Tam hasat zamanında yağmurun yağması, ayçiçeğinde dökülmeler yaptı. Çiftçinin zararı var. Bu sene verim ve fiyat yüksek olur inşallah, çiftçinin de yüzü güler" dedi.
Kozan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Kurt ise, kaliteli bir ayçiçeğinde aranan özellik rutubetin yüzde 9'u, yağ oranının en az yüzde 40 olması gerektiğine dikkat çekti. Kurt, içerisinde bulunan yabancı madde oranı yüzde 4'ü geçmeyen ayçiçeğinin 2,2 ile 2,3 liradan alıcı bulması beklediklerini kaydetti.
ADANA Kozan'da ayçiçeği hasadı başladı
Erkmen, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:28 Kaynak: DHA
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