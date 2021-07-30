Adana Kozan'da çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

İhbar üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye 3 arazöz, bir su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 orman işçisi sevk edildi.

Yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için birçok ünlü isim Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı

Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?