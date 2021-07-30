Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye 3 arazöz, bir su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 orman işçisi sevk edildi.
Karadan müdahalenin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana Kozan'da çıkan ikinci orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika