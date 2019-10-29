Son Dakika Haberleri: Adana-kozan'da cumhuriyet bayramı, coşkuyla kutlandı
Son Dakika Güncel Adana-kozan'da cumhuriyet bayramı, coşkuyla kutlandı

Adana-kozan'da cumhuriyet bayramı, coşkuyla kutlandı

54 dakika önce

Kozan'da Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandıAdana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kozan'da Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni, İsmet Atlı Şehir Stadı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalara Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Gürçam ile Başkan Özgan, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Törende Kozan Halk Eğitim Merkezi mehter takımının gösterilerinin ardından, öğrenciler tarafından şiirler ve yarışmalar gerçekleştirildi. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, madalyaları takdim edildi. Program, okulların geçiş töreni ile son buldu.

Adana-kozan'da cumhuriyet bayramı, coşkuyla kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 02:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Küçükkaya'nın sorusu, kadın muhabiri ağlattı
İzmir Ödemiş'te 2 bin gönüllü Cumhuriyet Bayramı için aynı anda zeybek oynadı Son dakika: Cumhuriyet Bayramı'nı kana bulayacaklardı: Eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı CHP teşkilatı, Valiliğin yürüyüş yapmayı yasakladığı Nevşehir'de Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 15:48:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana-kozan'da cumhuriyet bayramı, coşkuyla kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]