Son Dakika Haberleri: Adana kozan'da erkenci mandalina hasadı başladı
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Adana kozan'da erkenci mandalina hasadı başladı

1 saat önce

Kozan'da erkenci mandalina hasadı başladıAdana'nın Kozan ilçesinde erkenci özelliğiyle bilinen 'okitsu' mandalina hasadına başlandı.

Kozan'da erkenci mandalina hasadı başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde erkenci özelliğiyle bilinen 'okitsu' mandalina hasadına başlandı.

Yeşilbucak mahallesi Çobanpınarı mevkiinde sabah erken saatlerde evlerinden çıkan işçiler, minibüslerle bahçelere gelerek erkenci mandalinaları toplamaya başladı. Mandalinaları özenle kesen işçiler, küfelerle yükleyecekleri kamyonun yanına getiriyor. Burada tekrardan elden geçen mandalinalar, ezilmiş olanları ayrıştırıldıktan sonra kasalarla kamyona yükleniyor. Kamyonla sebze haline götürülen mandalinalar, Türkiye nin her bölgesine gönderiliyor.

Sezonun ilk mandalina hasadını gerçekleştirdiklerini belirten bahçe sahibi Yusuf Sağlam, Bahçemizde verim oldukça iyi. Kilogram fiyatını 1 liraya veriyoruz dedi.

Adana kozan'da erkenci mandalina hasadı başladı

Sabah, Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:05 Kaynak: DHA
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