Son Dakika Haberleri: ADANA KOZAN'DA KAZA 1'İ ÇOCUK 3 YARALI
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ADANA KOZAN'DA KAZA 1'İ ÇOCUK 3 YARALI

18 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu takla atan araçtaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu takla atan araçtaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Adana - Kozan yolunda meydana geldi. Cumhur Örs(44), yönetimindeki 80 LG 923 plakalı otomobiliyle yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca araç takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Cumhur Örs, eşi Hatice Örs (38) ve kızları Nisanur Örs (7) yaralandı. Yaralılar yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine Cankur ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.
ADANA KOZAN'DA KAZA 1'İ ÇOCUK 3 YARALI
Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:45 Kaynak: DHA
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