Adana Kozan'da Kaza 5 Kişi Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kozan'dan Feke ilçesi istikametine giden Adem Küçüker yönetimindeki 01 ABK 317 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Adem Küçüker ile çocukları Umut (13), Mehmet (10), Yusuf (2), eşi Sultan (34), annesi Ayşe Küçüker (55) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Otomobil, Önce Çöp Konteynerine, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza

Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Birbirlerine Girdi

AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı