ADANA Kozan'da orman yangını - Son Dakika

Yangın, saat 22.45 sıralarında ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgesine ihbar üzerine Kozan Orman İşletmesi'ne ait 5 ekip ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kozan 'da orman yangını

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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