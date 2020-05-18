ADANA Kozan'da orman yangını - Son Dakika

ADANA Kozan'da orman yangını

Kozan'da orman yangınıADANA'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Kozan'da orman yangını ADANA'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Saat 21.30 sıralarında Turgutlu Mahallesi sakinleri, ormanlık alandan yükselen alevleri görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, bölgele sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerde destek olarak gönderildi. Yangının sarp arazide olması nedeniyle ekipler, müdahale etmekte güçlük çektiği belirtildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor. Kozan'da bir gün önce de orman yangını çıkmıştı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Ali GÖKDAL/KOZAN (ADANA), (DHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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