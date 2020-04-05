ADANA Kozan'da pazar yerinde maske dağıtıldı - Son Dakika

Kozan'da pazar yerinde maske dağıtıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde yeni tip koronavirüse karşı semt pazarlarında Kozan Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara ve esnafa maske dağıtıldı.

Semt pazarlarına maskesiz girmeme kararı alınmasının ardından Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam öncülüğünde semt pazarlarındaki vatandaşlara ve esnafa maske dağıtımı yapıldı. Dağıtım sırasında Gürçam'a, Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan Yaş Sebe ve Meyveciler Odası Başkanı Süleyman Delibaş ve Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Yahya Ocak eşlik etti.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir alınan tedbirlere ve kurullara uyulması halinde salgının üstesinden gelinebileceğini kaydederek "Oda başkanlarımızın destekleriyle maske dağıtımlarımız devam edecek" dedi.