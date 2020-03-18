ADANA Kozan'da sağanak; bahçeler ve tarlalar su altında - Son Dakika

Kozan'da sağanak; bahçeler ve tarlalar su altında

ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle narenciye bahçeleri su altında kaldı.

Varsaklar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi altında bulunan narenciye bahçeleri ile tarlaları, 2 gündür aralıksız yağan sağanak nedeniyle su bastı. Çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar, mağdur oldu. Narenciye bahçesi sahibi Atakan Tek, her sağanak yağışın ardından bahçesinin sular altında kaldığını ancak bir çözüm bulunamadığını belirtti. Tek, "Narenciye bahçemi her yıl 6-7 defa su basıyor. Önleminin alınması için Devlet Su İşleri, Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi'ne müracaat ettik. Şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Biz mağdur oluyoruz. Ben bahçemden bu yıl da geçen yıl da mahsul alamadım. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.