ADANA Kozan'da sağanak; bahçeler ve tarlalar su altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA Kozan'da sağanak; bahçeler ve tarlalar su altında - Son Dakika

ADANA Kozan'da sağanak; bahçeler ve tarlalar su altında

6 saat önce

Kozan'da sağanak; bahçeler ve tarlalar su altındaADANA'nın Kozan ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle narenciye bahçeleri su altında kaldı.

Kozan'da sağanak; bahçeler ve tarlalar su altında

ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle narenciye bahçeleri su altında kaldı.

Varsaklar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi altında bulunan narenciye bahçeleri ile tarlaları, 2 gündür aralıksız yağan sağanak nedeniyle su bastı. Çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar, mağdur oldu. Narenciye bahçesi sahibi Atakan Tek, her sağanak yağışın ardından bahçesinin sular altında kaldığını ancak bir çözüm bulunamadığını belirtti. Tek, "Narenciye bahçemi her yıl 6-7 defa su basıyor. Önleminin alınması için Devlet Su İşleri, Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi'ne müracaat ettik. Şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Biz mağdur oluyoruz. Ben bahçemden bu yıl da geçen yıl da mahsul alamadım. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

ADANA Kozan'da sağanak; bahçeler ve tarlalar su altında

Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:57 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu         
10:20
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:24:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADANA Kozan'da sağanak; bahçeler ve tarlalar su altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]