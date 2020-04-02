ADANA Kozan'da sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı - Son Dakika

Kozan'da sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeye giriş yapan araçlarda denetim yaptı.

Kozan- Adana yolu uygulama noktasında polis ekipleri gün boyu ilçeye giriş yapan araçları durdurarak sürücü ve yolcuların ateş ölçümlerini yaptı. Denetimler sırasında sürücülerin ehliyet ve kimliklerine bakıldı. 65 yaş ve üzerinde olan vatandaşların da izinleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Mersin'den Tufanbeyli'ye seyahat eden 74 yaşındaki bir vatandaşın izin belgesi ile seyahat ettiği de gözlendi.