Adana Kozan'da Traktörle Otomobil Çarpıştı 2 Yaralı

Kozan'da traktörle otomobil çarpıştı 2 YaralıAdana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kozan'da traktörle otomobil çarpıştı 2 Yaralı



Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza Kozan- Kadirli yolu Kayhan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Özkozanoğlu (51) yönetimindeki 59LD897 plakalı traktörle Nizamettin Karatekin yönetimindeki 01SH328 plakalı otomobil kontrollü kavşakta aynı yönde giderken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Traktör şoförü ve yanında bulunan Beyza Özkozanoğlu(43) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçlarla Kozan devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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