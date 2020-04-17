ADANA Kozan'da vatandaşlar pazarda ürün bırakmadı - Son Dakika

Kozan'da vatandaşlar pazarda ürün bırakmadı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı nedeniyle semt pazarında ürünler erken saatte tükendi.

Hafta sonu boyu sürecek sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar Karacaoğlan Mahallesi'ndeki semt pazarına akın etti. Normalde 19.00 sıralarında ürünler tükenir ve semt pazarı kapanırken vatandaşlar saat 15.00'te ürünleri tüketti. Pek çok vatandaşın sosyal mesafe, maske ve ürün seçme kurallarına uymadığı görüldü. Pazar esnafı, tezgahlarını erkenden toplayıp evlerinin yolunu tuttu.

Esnaflardan Veysel Ordu, bugüne kadar pazarın bu kadar erken kapandığını hatırlamadığını söyledi.