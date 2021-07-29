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Adana Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

Adana Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor

29.07.2021 21:02
Adana Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları karadan devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları karadan devam ediyor.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 19.45 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Ekipler, karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Havanın kararmasıyla helikopterle müdahaleye ara verilen bölgede, söndürme çalışmaları karadan sürüyor.

Öte yandan, Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Anne ve kızına bölgedeki sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.

"Allah'a şükür şu an itibarıyla can kaybımız, yaralımız yok"

Vali Süleyman Elban, beraberinde AK Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Gazetecilere bilgi veren Vali Elban, 7 mahalleyi saran yangında öncelikle vatandaşların can güvenliği açısından tahliyelerin sağlandığını söyledi.

Ekiplerin yangınla mücadeleyi sürdürdüğünü ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür şu an itibarıyla can kaybımız, yaralımız yok. İlk tespitlerimize göre 20'ye yakın evde, 2 ahırda hasar görünüyor, birkaç tane de hayvan telef olmuş gözüküyor. Kesin tespitler yangın söndürüldükten sonra yapılacak, ilk tespitler böyle. Yangınla ilgili ise rüzgar devam etmesine, çok geniş alanda olmasına rağmen dört ayrı noktada yangın devam ediyor ancak dün akşamki kadar kötü durumda değil. İnşallah kısa süre içerisinde de iyiye gittiğimizi söyleyebileceğiz."

Elban, yangına helikopterler ve bir uçakla havadan, yer ekipleriyle de karadan müdahalenin sürdüğünü belirterek, "Yanan alanla ilgili kesin rakam söylersek çok afaki olur ancak şöyle gözle görülür bir baktığımızda yani en az 300-400 hektarlık alanın etkilendiğini söyleyebiliriz. Yangın bitiminde söylemek daha doğru olur." dedi.

Yangından etkilenenlere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden destek

Vali Elban, bir gazetecinin, evleri zarar görenlere yapılacak yardımlarla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Evleri yanan ve yangından etkilenen, daha doğrusu bütün köylü vatandaşlarımıza sabah kahvaltı ve üç öğün yemek olmak üzere kendilerine yiyecekler hazırlanıyor, veriliyor Kızılay tarafından. Onun haricinde evi yanan vatandaşlarımıza konaklama yerlerimizi hazırladık, arzu edenler orada konaklayacaklar. Birçoğu burada yazlıkçı olduğu için kendi evleri var, çok talep etmediler, arzu ederlerse onu da sağlıyoruz. Ayrıca yangınla ilgili hassasiyet biraz daha azalıp rahatladığımız zaman AFAD çadırlarımız hemen hazır, ahırı, evi hasar gören vatandaşlarımıza bunlardan da kendilerine takviyede bulunacağız. Onun dışında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğümüz henüz miktarı belli olmamakla birlikte yangından etkilenen vatandaşlarımıza süratli bir şekilde belli bir yardım gönderiyor, onu da muhtemelen yarın, en geç hafta sonu kendilerine teslim ederiz. Bunun dışında yangın tamamen söndürüldükten sonra da alanda hasar tespiti yapıp evleri hasar görenlerine evlerine, eşyaları hasar görenlerin eşyalarına, hayvanları telef olan, samanlığı, ahırı ya da hayvan yemi, kendi ürünleri zarar görenleri de ilgili kurumlarımız tarafından tespiti yapılıp kendilerine yardım olacak."

Elektriklerin kesik olması nedeniyle bölgeye su verilmemesi yönündeki soruyu da Elban, "Yangın ortamında buraya elektrik vermemiz söz konusu olamaz çünkü yangın riski çok yüksek derecede devam ediyor. Dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğündeki yangınla ilgili teknik ekibimiz 'elektrik verilmesinde herhangi bir sıkıntı yoktur' dediği andan itibaren de elektrik idaresindeki arkadaşlar alanı inceleyecek ve elektrik verecek." şeklinde yanıtladı.

"Bir nebze kontrol altına alınmış durumda"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Kozan ilçesindeki yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Sarıeroğlu, bugün 7 ilde çıkan yangınlara karşı bir mücadele verildiğini anlatarak, "Tüm ülkemize geçmiş olsun diyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada seferberlik ruhuyla çalışmaları sürdürüyor. Adana'mızda dünden itibaren iki noktada büyüyen yangınımız söz konusu. Sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin yangın çıkan tüm bölgelerinde orman işçilerimiz canla başla gerçekten büyük bir mücadele gösteriyorlar." diye konuştu.

Sarıeroğlu, Kozan'da 1605 hanenin, Aladağ'da da 260 hanenin tedbiren boşaltıldığı bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız bu hamleler sayesinde Allah'a çok şükür Adana'mızda herhangi bir can kaybı yaşamadık, bundan dolayı memnuniyet içerisindeyiz. Tabii maddi hasarlarımız var. Aladağ'da 18, Kozan'da da 18 hanemiz yanmış durumda. Bizim bu bölgelerimizde vatandaşlarımızın can yoldaşı hayvanlarımız bunlarla ilgili kayıplar, ahırlarla ilgili kayıplar söz konusu. Buraya gelmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı'mız ilimizdeki yangınla ilgili bilgi aldı. Kendisine de arz ettim. En büyük mutluluk kaynağımız herhangi bir can kaybı olmaması. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla bu iki gün içerisinde yangından hasar gören, zarar gören tüm vatandaşlarımızın maddi kayıpları telefonda bana da kendisi yine talimat verdi, hepsi telafi edilecek. Vatandaşlarımız endişe etmesinler. Tabii içleri yanıyor, büyük bir şok içerisindeler vatandaşlarımız, bu bağlamda psikolojik destek de sahada vatandaşlarımıza veriliyor."

Yangının sebebi ve nedenlerinin araştırılacağını aktaran Sarıeroğlu, çalışmalar bittikten sonra kaybedilen ormanların yeniden kazanılması konusunda düğmeye basılacağını bildirdi.

Bir gazetecinin yanan alanlarla ilgili sorusu üzerine Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Kozan biliyorsunuz dün saat 19.45 itibarıyla çıktı ve 70 kilometre hızla süren rüzgar sebebiyle çok hızlı şekilde bir yayılım söz konusu oldu. Gece saatlerinde tabii sahada sadece karadan bir mücadele söz konusuydu. Sabah çok erken saatlerden itibaren uçak ve helikopterle çok hızlı şekilde sürece mücadeleye başlandı, devam edildi. Bu bağlamda az önce Orman Genel Müdür Yardımcı'mız buradaydı, konuyla ilgili bize tekrardan bilgi verdi. Kozan'daki yangın bir nebze kontrol altına alınmış durumda, tehlike şu anda geçmiş diyebiliriz. Aladağ'da da mücadele devam ediyor. Şu anda yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sıkıntımız ve tehlikemiz söz konusu değil. Bizim de bu süreçte birinci önceliğimiz yerleşim yerleriydi. Bu yüzden çok erken saatlerden itibaren biz tedbir amaçlı bu bölgeleri boşalttık. Şu anda da çok şükür yerleşim yerleriyle ilgili sıkıntı söz konusu değil. Tüm ekipler Aladağ'da ve Kozan'da çalışmalara devam ediyor."

Dün Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti.

Adana Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Adana Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Adana Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Adana Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Aladağ, Yangın, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika


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